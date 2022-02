Tutti gli accessori di Galaxy S22: ci sarà anche la cover rugged

La prossima settimana ci sarà l'evento ufficiale che ci permetterà di conoscere ufficialmente i nuovi Galaxy S22 di Samsung. Grazie ai rumor emersi nelle scorse settimane conosciamo già moltissimi aspetti dei flagship Samsung, e ora apprendiamo i dettagli sugli accessori ufficiali. Grazie al noto leaker Evan Blass abbiamo modo di vedere gran parte delle cover e accessori protettivi dei nuovi Galaxy S22. Le immagini che trovate qui sotto si riferiscono alla cover più protettiva di Samsung: sarà dotata di un cavalletto posteriore per sostenere lo smartphone, sarà in grado di assorbire cadute da 1,5 metri e realizzato in materiali compatibili con standard militari.

Le successive immagini che trovate in basso si riferiscono invece alle cover con cinturino per i Galaxy S22. Queste dovrebbero essere realizzate in silicone e dotate del cinturino per essere ancorate a zaini o altri oggetti.

Infine, non mancheranno le classiche cover in silicone semplici. Quelle che vedete nelle immagini qui in basso si riferiscono a Galaxy S22 Ultra.