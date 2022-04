Tutte le specifiche di OnePlus Nord CE 2 Lite: flagship killer?

OnePlus Nord CE 2 dovrebbe montare lo Snapdragon 695, SoC che troviamo su diversi smartphone medio gamma, unito a 6 o 8 GB di memoria RAM. Lo schermo sarà da 6,58 pollici in risoluzione Full HD+ e con supporto ai 120 Hz di refresh rate, mentre la batteria sarà da 5000 mAh con ovviamente il supporto alla ricarica rapida a 33 W. Sfortunatamente, non dovrebbe esserci lo slider per il silenzioso tipico di OnePlus, ma che in realtà non trova spazio neppure sul fratello maggiore OnePlus Nord CE 2.

Vi lasciamo dunque alla specifiche complete del dispositivo: al momento, non sappiamo ancora quando lo smartphone sarà presentato, né tantomeno se arriverà mai in Italia. Probabilmente ne sapremo di più entro la fine di questo mese.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G