Trapelate online le specifiche da top di gamma dei nuovi Honor Magic 4

Dal design simile in metallo – ad eccezione del Pro+ che avrà un retro in ceramica – i dispositivi saranno equipaggiati con la Magic UI 6.0 basata su Android 12. La batteria sarà da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 Watt , che aumenterà a 100 Watt nel caso del Pro+ (il Pro ed il Pro+ supporteranno anche la ricarica wireless da 50 Watt ).

Già a gennaio , Honor annunciò la sua presenza al Mobile World Congress di Barcellona , aggiundendo che avrebbe tenuto un evento ufficiale proprio nella città catalana il 28 febbraio. Probabile che in quell'occasione verrà presentata la nuova famiglia di smartphone, ovvero "Honor Magic 4" . In attesa della conferma ufficiale, però, un utente ha condiviso su Twitter le specifiche tecniche del Magic 4, Magic 4 Pro e del Magic 4 Pro+.

Il processore, invece, per il Magic 4 sarà un Mediatek Dimensity 9000 , il Pro ed il Pro+ potranno contare sullo Snapdragon 8 Gen 1 con un innovativo sistema di raffreddamento. Per quanto riguarda il display, tutti e tre avranno un OLED di BOE con alcuni aspetti in comune, tra cui la frequenza di aggiornamento a 120 Hz , la profondità del colore a 10 bit, 1,07 miliardi di colori , la certificazione HDR10+ e il supporto della gamma di colori DCI-P3.

Il trio di dispositivi disporranno di RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1 e NFC 2.0 , altoparlanti stereo per il Magic 4 e per il Pro, mentre il Pro+ verrà dotato di doppi altoparlanti stereo simmetrici. Inoltre, quest'ultimo modello a differenza degli altri, avrà un sensore di riconoscimento delle impronte digitali che sfrutterà la tecnologia ad ultrasuoni.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, il reparto fotocamere. Il sensore principale sarà da 50 MP, affiancato da un sensore ultra-wide sempre da 50 MP con supporto alle macro.Nel dettaglio, il Magic 4, disporrà di un teleobiettivo da 16 MP con zoom digitale fino a 10x mentre i modelli Pro avranno una fotocamera telescopica da 50 MP dotata di OIS con supporto per lo zoom digitale 100x, una fotocamera monocromatica da 50 MP, un sistema di messa a fuoco laser 8 × 8 dToF e una doppia fotocamera selfie da 13 MP + 3D con rilevamento della profondità (singola e da 16 MP nel caso del Magic 4).

Per quanto riguarda la protezione, il Pro+ avrà la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua rispetto, mentre il Pro avrà un grado di protezione IP53.

Infine, il Magic 4 sarà disponibile nelle colorazioni nero, argento e bianco (se si sceglie la cover in vetro); blu/rossa (se si sceglie la cover in pelle). Il Pro nero e bianco (vetro) e blu/rossa (pelle). Il Pro+, disponibile soltanto in ceramica, potrà essere acquistato nero o bianco.