Trapelato realme c31, un nuovo entry level con chip Unisoc

Realme è una delle aziende cinesi che maggiormente è attiva nel settore degli smartphone, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di gamma bassa e gamma media.

Nelle ultime ore sono trapelati dei dettagli su un nuovo dispositivo entry-level della casa cinese. Si tratterebbe di realme C31: le immagini in galleria mostrano un look posteriore con tre sensori, mentre lateralmente mostra il jack audio e una porta Micro USB (sì, avete letto bene). Anteriormente vediamo un display con notch a goccia per la fotocamera anteriore.