Trapelati i prezzi europei dei futuri Realme GT2 e GT2 Pro

In attesa della presentazione ufficiale al MWC di Barcellona, sono stati diffusi i prezzi ufficiali di Realme GT2 e GT2 Pro, probabilmente presi da un rivenditore europeo. Si parte dal "fratello minore", che dovrebbe essere proposto con un prezzo di vendita di 539€ (per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione). Si sale a 589€, invece, per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (quest'ultimo disponibile anche in colorazione "Steel Black", oltre a bianco e verde).