Trapelate le specifiche tecniche di X Fold, lo smartphone pieghevole di Vivo

Lato fotocamera, il dispositivo si annuncia piuttosto interessante, anche grazie alla collaborazione con Zeiss . Quattro saranno le fotocamere posteriori, a partire dalla principale da 50 MP con OIS (Samsung GN5). Poi spazio all'ultrawide da 48 MP, quella per ritratti da 12 M P ed una camera periscopica OIS 60x.

Innanzitutto, sembrano confermate le indiscrezioni sui display. Quello pieghevole interno sarà da 8" 2K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0 ; quello esterno, invece, sarà da 6,53" FHD+ 120 Hz . Il processore sarà lo SnapDragon 8 Gen 1 , affiancato da una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W e wireless da 50 W.

L'11 aprile Vivo svelerà "X Fold" , il suo primo smartphone pieghevole. Nell'attesa, però, è trapelato la foto di un cartellone pubblicitario per negozi fisici che rivela diverse specifiche del dispositivo.

Un occhio di riguardo, inoltre, è stato posto sulla qualità dei materiali impiegati. Il display, ad esempio, ha eguagliato o infranto 19 record di "DisplayMate" (ottenendo il punteggio massimo di A+), mentre la cerniera è stata certificata per funzionare fino a 300.000 pieghe da TUV Rheinland.

Infine, il dispositivo – che verrà lanciato con a bordo Android 12 – debutterà in Cina, mentre non si sa ancora se e quando sarà disponibile in altri mercati.