Trapelano le back cover per Xiaomi 12: brutta notizia per la variante Ultra

Le immagini che vedete in galleria , trapelate dalla Cina, mostrano le cover posteriori dei prossimi modelli di Xiaomi 12. La prima fornisce un'idea di come sarà il posteriore di Xiaomi 12, con un modulo fotografico posteriore di forma rettangolare che include una sezione circolare, che ospiterà i sensori fotografici, e altre piccole sezioni rettangolari.

L'immagine che ci interessa maggiormente però riguarda la cover posteriore prevista per Xiaomi 12 Ultra. Il modulo posteriore per la fotocamera è sensibilmente più grande di quello previsto per Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, che sembrano identici posteriormente, ed è posto al centro. Non vediamo però la sezione dedicata al display secondario, una feature che tutti i rumor indicavano come assodata su Xiaomi 12 Ultra in continuità con il suo predecessore.

Rimane da capire a cosa serviranno tutti quei fori per la parte posteriore di Xiaomi 12 Ultra. Vi è anche la possibilità che tutto ciò che abbiamo visto in merito alle cover posteriori non sia affidabile, prendete le immagini appena viste con le dovute cautele. Torneremo ad aggiornarvi con le prossime novità a monte della presentazione ufficiale.