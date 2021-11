Trapelano design e specifiche tecniche di Motorola Edge 30 Ultra: un top di gamma di razza

Torniamo a parlare di Motorola Edge 30 Ultra, il top di gamma che la casa alata dovrebbe presentare a breve sul mercato. Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli sul design e le sue specifiche tecniche.

Le immagini in galleria, condivise dall'affidabile Steve H., mostrano il look di Motorola Edge 30 Ultra: anteriormente vediamo un display forato centralmente per ospitare la singola fotocamera anteriore, mentre dietro vediamo un modulo fotografico abbastanza grande posto in alto a sinistra, e che raccoglie tre sensori fotografici corredati dal flash LED. Sul profilo laterale vediamo i classici pulsanti volume e power e un pulsante aggiuntivo che probabilmente sarà dedicato all'attivazione di Google Assistant.