Trapela il primo trailer ufficiale di Sony Xperia 1 IV: pensato per i creatori di contenuti

Mancano pochi giorni all'evento di presentazione dei nuovi smartphone (qui trovate una nostra lista dei migliori dispositivi nel panorama Android) di Sony, atteso con impazienza da appassionati e incalliti fan dell'azienda. Ovviamente i riflettori saranno puntati sul nuovo Xperia 1 IV, successore dell'ottimo Xperia 1 III e da cui (come per ogni generazione) si aspettano grandi progressi in campo fotografico.

Oggi sulla piattaforma social Weibo è trapelato un trailer ufficiale del dispositivo, intitolato "Una nuova generazione di Xperia per i creatori di contenuti", che vede come protagonista e testimonial il noto fotografo di viaggi e avventura Pierre T. Lambert. Nel video si decantano i progressi dello smartphone dal punto di vista delle ottiche e della resa fotografica, che sarà paragonabile alle fotocamere professionali.