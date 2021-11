Tornano i rumor su Huawei Mate 50: il lancio potrebbe essere più vicino del previsto

Si torna a parlare di Mate 50 , il prossimo top di gamma di Huawei : il rilascio dello smartphone era infatti previsto per il 2021 ma, complice anche la crisi dei semiconduttori ancora in corso, è stato posticipato al 2022 . Adesso però spuntano nuovi rumor sul dispositivo, e anche una più precisa finestra di lancio .

Huawei Mate 50 dovrebbe montare il prossimo SoC di fascia alta di Qualcomm: stiamo parlando di Snapdragon 898, chip con processo produttivo a 4nm. Purtroppo i rumor indicano che lo smartphone non supporterà la connettività 5G, ma si fermerà al classico 4G. Il lancio inoltre sarebbe previsto per il primo trimestre del 2022 in Cina.

Tutto ciò non è stato ovviamente confermato dall'azienda cinese: in passato, si è anche parlato della possibilità di vedere due varianti di Mate 50, con processore Kirin per il mercato cinese e processore Snapdragon per tutti gli altri mercati.