Test di resistenza per OnePlus 10T: risolti i problemi di OnePlus 10 Pro?

A febbraio, il celebre youtuber JerryRigEverything ha effettuato uno dei suoi soliti test di resistenza su OnePlus 10 Pro: lo smartphone, durante il bend test, si è spezzato con estrema facilità, lasciando abbastanza perplessi sulla resistenza del dispositivo. OnePlus aveva promesso un restyling della parte interna con OnePlus 10T, che però sembra avere gli stessi problemi del "fratello maggiore". In ogni caso, qui trovate la recensione completa di OnePlus 10T.

Come per tutti i test di Zach, si parte dal display: questo inizia a mostrare i primi segni di graffi ai livelli 6 e 7 della scala Mohs, risultato in linea con praticamente tutti gli smartphone con schermo in vetro, e resiste per circa 20 secondi sotto l'azione di una fiamma diretta. Il display mostra comunque un alone dopo il test dell'accendino, cosa parecchio comune a tanti smartphone anche in questo caso.

La parte laterale di OnePlus 10T, a differenza di OnePlus 10 Pro, è in plastica: questo è anche il motivo per cui non ci sono antenne visibili lungo tutto il bordo dello smartphone. Anche la parte posteriore è ovviamente in plastica. Le fotocamere sono invece protette da un vetro, per cui il rischio di graffi è molto basso.

Arriviamo dunque al fatidico test di piegatura: così come il fratello maggiore, anche OnePlus 10T si spezza senza particolari problemi e senza fare eccessiva forza. Il bordo e il retro in plastica rendono poi il tutto ancora più semplice: Zach riesce letteralmente a spezzare lo smartphone in due, con lo schermo che rimane l'unica parte ancora intera dopo il test.