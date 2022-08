Il cuore dei Pixel 8 sta già battendo, da Samsung

A partire dai Pixel 6, i top di gamma Google lanciati lo scorso anno, abbiamo visto BigG compiere un ulteriore passo nel settore degli smartphone Android, con l'adozione di un processore sviluppato in casa e abbandonando gli Snapdragon di Qualcomm.

I processori Tensor sviluppati e realizzati da Google hanno conferito ai Pixel 6 una spinta in più in termini di performance, soprattutto nel settore fotografico dove Google eccelle da sempre. Con i Pixel 7 la musica non cambierà, visto che arriveranno con la nuova generazione di Tensor e questo varrà anche per i Pixel 8.

Stando infatti a quanto riferito recentemente da GalaxyClub, la terza generazione di processori Tensor sarebbe già in fase di test. È abbastanza curioso apprendere che tali test sono stati avviati da Samsung.

Questi processori sono infatti in fase di test su una scheda madre di nome in codice Ripcurrent, diversa dalla Cloudripper sulla quale è stato avvistato in fase di test il Tensor di seconda generazione che debutterà ufficialmente su Pixel 7. Possiamo quindi supporre che si tratti proprio della famiglia di processori che animerà i Pixel 8 del 2023.