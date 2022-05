Il cuore dei Pixel 7 sarà sempre di Samsung

Torniamo a parlare di Pixel 7, la serie di smartphone top di gamma che Google presenterà in autunno e della quale abbiamo già avuto un assaggio. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sui processori.

Iscriviti al Gruppo Facebook

Sapevamo già che a bordo dei nuovi top di gamma Google ci saranno i Tensor 2, la nuova generazione di processori sviluppata in casa da Google. Stando a quanto appena rivelato dal blog sudcoreano Naver, sarà sempre Samsung a realizzare tali processori, proprio come accaduto per la prima generazione di Tensor che ha debuttato su Pixel 6.

Naver indica che i nuovi Tensor saranno realizzati secondo il processo produttivo a 4 nm, e che verrà impiegato un nuovo metodo di implementazione per avere una maggiore efficienza di produzione.

Chiaramente tutta la parte di ingegnerizzazione e design dell'architettura sarà realizzato da Google, Samsung si occuperà di realizzarlo tecnicamente. La produzione dei nuovi Tensor dovrebbe partire a giugno, mentre il lancio dei Pixel 7 è previsto per ottobre.