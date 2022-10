Quali telefoni Android sono compatibili eSIM in Italia

Il mondo degli smartphone è sempre più in evoluzione e questo riguarda anche il supporto alle innovazioni hardware che arrivano man mano nel settore. Tra queste troviamo le eSIM, la nuova tipologia di SIM che da qualche anno è disponibile in pianta stabile anche nel mercato italiano. Abbiamo parlato nel dettaglio delle eSIM nella nostra pagina dedicata. In questo articolo andremo invece a vedere quali sono i telefoni Android compatibili con le eSIM. Andremo quindi a districarci tra cosa significa affidarsi ad una eSIM, come effettuarne l'installazione e quali sono i produttori di smartphone che in Italia vendono modelli compatibili con questo nuovo standard.

Cos'è una eSIM?

La eSIM, che sta per embedded SIM ovvero SIM integrata, si può chiamare anche "SIM virtuale", perché la scheda SIM viene sostituita da un servizio virtuale. In poche parole non dovrete più possedere fisicamente una tesserina (SIM, nanoSIM o microSIM) per possedere anche il numero di telefono, ma questo diventa attivato virtualmente sul proprio smartphone in pochi passaggi. La smaterializzazione della scheda SIM permette all'utente infatti di attivare il numero più rapidamente e avere un servizio simile (almeno nel concetto) a quello della linea casalinga dove possedete già la linea e il dispositivo per fare le telefonate e l'assegnazione del numero di telefono diventa solo una questione di servizio. Per maggiori dettagli su come funziona una eSIM, quali sono i suoi vantaggi rispetto alle classiche SIM fisiche, quali sono gli operatori italiani che offrono eSIM ai loro clienti e come installarla, vi rimandiamo alla pagina che gli abbiamo dedicato.

eSIM: telefoni Android compatibili in Italia

In questa sezione andremo a vedere quali sono i modelli di smartphone Android che supportano ufficialmente le eSIM in Italia, divisi per produttore.

Telefoni Motorola che supportano le eSIM Motorola Razr 5G (accetta solo eSIM, non SIM fisiche)

eSIM, non SIM fisiche) Motorola Razr 2022

Telefoni Xiaomi che supportano eSIM Xiaomi 12T Pro

Come si installa una eSIM su Android

L'installazione di una eSIM su smartphone Android è molto semplice. Andiamo a vedere i passaggi principali: Acquistare la eSIM presso il proprio operatore. Questo può essere fatto sia in fase di attivazione di una nuova offerta oppure dai già clienti che richiedono il cambio da SIM fisica a eSIM. Con il codice di attivazione e quella della eSIM acquistata accedere al proprio telefono. Accedere alle Impostazioni e poi alla sezione Rete mobile. Tappare sull'opzione Scaricare una eSIM. Attivare la eSIM con i codici univoci forniti. La procedura elencata potrebbe leggermente variare in base al modello di smartphone che si utilizza. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare questa nostra guida in cui viene spiegato nel dettaglio come procedere all'installazione di una eSIM su telefoni Android.

Come si trasforma una SIM fisica in eSIM