I nuovi smartphone TCL non diventano inusabili sotto la luce del sole

Chiunque abbia usato uno smartphone conosce i limiti dei display all'aperto: gli schermi, così colorati e brillanti, diventano illeggibili quando si utilizza il dispositivo sotto la luce diretta del sole. TCL ha una soluzione per questo annoso problema: l'azienda lavora da anni a una tipologia di display chiamata NXTPAPER, che finalmente debutta anche su smartphone, con due modelli chiamati TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G.

All'inizio di quest'anno avevamo visto tablet e laptop con questa tecnologia, ma adesso NXTPAPER arriva finalmente anche su smartphone, probabilmente la tipologia di dispositivo su cui sarà più utile. Ma di cosa si tatta in particolare?

TCL parla di una rivoluzionaria esperienza visiva a colori simile alla carta: si tratta di un tipo di schermi con una texture opaca e senza riflessi. Sono caratterizzati da con poca emissione di luce blu (con tanto di apposita certificazione TÜV) e sono stati pensati per affaticare meno la vista ed essere perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole.

A seconda delle esigenze, i display NXTPAPER possono essere visualizzati a colori o anche in bianco e nero (ideale per la lettura).

TCL ha lanciato due smartphone che utilizzano questa tecnologia e, come suggeriscono i nomi, uno spicca per essere dotato di tecnologia 5G. Ma la connettività non è l'unica differenza tra i due: vediamo quindi in dettaglio le specifiche tecniche dei due TCL 40 NXTPAPER.