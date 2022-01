Tanti nuovi Xiaomi in arrivo: ci sarà anche il modello con Snapdragon 7 Gen 1

Già conosciamo nel dettaglio i primi due modelli di top di gamma Xiaomi pronti per il 2022, gli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro che abbiamo visto già arrivare in Cina. in attesa di Xiaomi 12 Ultra, arrivano nuovi dettagli sui nuovi modelli di profilo più basso.

Il 2022 di Xiaomi sarà, come era previdibile, abbastanza affollato per quanto riguarda il mercato smartphone. Stando a quanto appena rivelato dal leaker cinese Digital Chat Station, Xiaomi sta preparando il lancio di quattro modelli per la serie Redmi K50: i nomi in codice "munch", "rubens", "matisse", e "fog" si riferiscono rispettivamente a Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro+ e K50 Gaming Edition.