Svolta green per gli smartphone Realme

Con una serie di iniziative, Realme si sta impegnando a fondo nella riduzione dell'impatto ambientale dei propri prodotti. L'azienda cinese ha infatti lanciato l'obiettivo "Double Zero", che consiste nel realizzare emissioni di carbonio nette zero nelle operazioni aziendali e zero rifiuti inviati in discarica, e per quanto riguarda la serie GT vuole arrivare a ridurre le emissioni di C02 del 50% in cinque anni. Con il GT 2 Pro, infatti, realme ha cercato di creare uno smartphone veramente rispettoso dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di materiali riciclati, una confezione con una percentuale di plastica dello 0,3% e un processo industriale di produzione che genera minori emissioni di carbonio rispetto al passato.

Ora realme ha annunciato l'associazione con Treedom per lanciare un'iniziativa che riguarda la piantumazione degli alberi.