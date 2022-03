Svelato Galaxy F23: 50MP e Snapdragon 750G nella fascia bassa Samsung

Il Galaxy F23 che lancerà Samsung sarà un dispositivo di fascia bassa , con un particolare focus sul comparto fotografico . Secondo gli ultimi rumor emersi in rete, questo smartphone avrà un sensore principale da 50 megapixel , un grandangolo da 8 megapixel e un sensore di pronfondità da 2 megapixel . Frontalmente ci sarà un display a risoluzione full HD+ con refresh rate a 120 Hz .

Samsung non pensa soltanto alla fascia alta del mercato smartphone, anzi è molto impegnata anche nel settore della gamma media e degli entry-level . Proprio in questo contesto facciamo la conoscenza con Galaxy F23 .

Sotto il cofano dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 750G, accompagnato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Ci sarà anche il jack per le cuffie.

Al momento non è stata comunicata una data di lancio ufficiale ma, come è accaduto finora per i dispositivi della serie F di Samsung, ci aspettiamo che il dispositivo arriverà esclusivamente nel mercato indiano.