Realme 9 Pro e Pro + ufficiali: la sfida a Pixel 6 parte da 279€

Oggi sono stati ufficialmente presentati in Italia Realme 9 Pro e Pro+. Si tratta di due dispositivi piuttosto interessanti, a partire dalla capacità "camaleontica" che offre tonalità cangianti sul retro (solo nella versione blu), già annunciata da Realme qualche settimana fa.

Realme punta molto sulla capacità fotografica di Realme 9 Pro+, che per la fotocamera principale vanta l'eccellente sensore Sony IMX 766 con doppia stabilizzazione (ottica + elettronica).

In particolare, Realme si è concentrata molto sull'elaborazione delle foto scattate in condizioni di scarsa luminosità, che vengono ottimizzate grazie ad una serie di tecnologie proprietarie chiamate ProLight Imaging. Tra le funzioni peculiari, troviamo modalità che esaltano la resa delle foto, come la Smart long exposure, la funzione Rush hour (che elimina automaticamente eventuali persone che appaiono nella foto oltre il soggetto principale) e tante altre chicche e filtri fotografici.

Ma vediamo più da vicino le specifiche tecniche dei due dispositivi:

Realme 9 Pro: Caratteristiche Tecniche