Svelata la fascia media Samsung 2022: A13, A33 ed A53 senza veli

Galaxy A13 arriverà in Europa solo in variante LTE (mentre negli Stati Uniti sembra che ci sarà anche la versione con 5G). Lo smartphone monterà un display da 6,6 pollici in risoluzione 2408 x 1080 e con refresh rate a 90 Hz, con un piccolo notch per la fotocamera frontale. La fotocamera postariore sarà da 48 MP, unita ad un sensore grandangolare da 5 MP e da altri due sensori da 2 MP. La CPU sarà la Exynos 850, unita a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Dovrebbe essere proposto a circa 200 euro.