Problemi di surriscaldamento su OnePlus Ace: per l'azienda, però, è tutto normale

L'acquisto di OnePlus Ace, il "quasi" gemello di Realme GT Neo 3 e di OnePlus 10R, avrebbe già provocato un certo pentimento da parte dei primi acquirenti. Difatti, quest'ultimi hanno evidenziato che lo smartphone soffrirebbe di problemi legati alla dissipazione del calore.

Durante il gameplay, ad esempio, si manifesterebbe un surriscaldamento del posteriore del dispositivo, con qualcuno che sostiene che la temperatura raggiunta sia di circa 46,5° C (con presunti picchi addirittura di 60,4° C). OnePlus, però, ha affermato di non vedere alcun problema e che le temperature raggiunte dallo smartphone, soprattutto durante l'esecuzione di giochi, siano conseguenze piuttosto comuni.