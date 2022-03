Surface Duo si aggiorna a... Windows!

Ricordate il Surface Duo di Microsoft, il dispositivo a doppio schermo pieghevole con Android? Recentemente ha ricevuto un insperato aggiornamento ad Android 11 e ne avevamo parlato poco tempo fa in quanto uno sviluppatore, Gustave Monce, aveva rivelato che stava portando Windows 11 sul dispositivo.

Ora lo sviluppatore ha condiviso le istruzioni e il software necessari per fare in modo che chiunque possa eseguire la stessa procedura, resa possibile grazie alle build di Microsoft per processori ARM e al lavoro del progratto WOA (Windows on ARM).