La melodia della suoneria Samsung remixata dai BTS

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Proprio in questo contesto abbiamo assistito da poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, la nuova generazione di pieghevoli della casa sudcoreana. Oltre al lancio dei nuovissimi flagship Samsung ha lanciato una particolare novità a tema personalizzazione.

Parliamo della celebre Over the Horizon, la celebre e longeva suoneria di Samsung che abbiamo sentito sin dai primissimi dispositivi consumer dell'azienda, anche da prima dell'avvento degli smartphone. Samsung ha infatti presentato una versione rinnovata di Over the Horizon.

Il video che trovate alla fine di questo articolo riassume la novità e vi darà la possibilità di ascoltare la nuova Over the Horizon remixata dai BTS. Questo è un gruppo molto in voga nel panorama musicale internazionale, che ha iniziato le sue fortune proprio dalla Corea del Sud, patria di Samsung. Nello specifico il remix è stato realizzato da SUGA, il produttore dei BTS.

Nel video sottostante possiamo vedere la nuova versione di Over the Horizon accoppiata alla colorazione Bora Purple del nuovo Galaxy Z Flip 4.

Si tratta del secondo remix di Over the Horizon realizzato dai BTS, il primo arrivò a valle del lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S22 lo scorso gennaio.

Non sappiamo se la nuova Over the Horizon verrà resa disponibile a livello globale, e quindi anche per gli utenti italiani. Nell'attesa di una nota ufficiale da Samsung in merito alla distribuzione vi lasciamo la traccia completa.