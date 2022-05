Google celebra il successo di Pixel 6 sul mercato

Da poche ore Google ha dato il via al suo annuale Google I/O, durante il quale ha già presentato interessanti novità nel settore smartphone e indossabili, con Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel Watch. Oltre a questo si è anche permessa di celebrare il successo sul mercato dei suoi Pixel 6.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono gli attuali top di gamma di casa Google, lanciati lo scorso ottobre e arrivati anche nel mercato italiano. Google ha riferito che si tratta della serie di smartphone più venduta della sua storia. Le vendite dei Pixel 6 hanno addirittura superato quelle di Pixel 4 e Pixel 5 messi insieme. Un risultato importante se si considera la crisi dei semiconduttori durante la quale sono stati lanciati.

Quanti dispositivi sono stati venduti? Difficile dirlo perché Google non ha condiviso cifre esatte. Se si pensa che nel 2019 le vendite di Pixel stimate si aggiravano attorno ai 7 milioni, possiamo supporre che quelle dei Pixel 6 abbiano superato tale cifra.

Questi numeri ovviamente rabbrividiscono di fronte ai giganti del mercato smartphone, come Samsung e Apple, che vendono annualmente centinaia di milioni di dispositivi, ma collocano Google nella giusta direzione per dire sempre più la sua in un mercato che costituisce soltanto una piccola parte delle sue tante attività.