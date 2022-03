Sta arrivando lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus! Ecco gli smartphone che lo adotteranno

Sempre basato su un processo a 4 nm di TSC , il nuovo processore dovrebbe portare alcuni miglioramenti alla velocità di clock e un'elaborazione AI più rapida rispetto all'attuale modello di punta, ma per le specifiche complete dovremmo attendere la presentazione. Ovviamente i produttori di smartphone non stanno a guardare e già si preparano a presentare nuovi dispositivi alimentati dal chip, scopriamo quali .

Ci stiamo ancora riprendendo dalla cascata di ottimi smartphone arrivati sul mercato con lo Snapdragon 8 Gen 1 , che Qualcomm già si prepara al lancio dell'aggiornamento di metà anno, lo Snapdragon Gen 1 Plus , previsto per maggio .

Come già annunciato, Xiaomi dovrebbe lanciare il suo Xiaomi 12 Ultra a giugno o forse persino a maggio, proprio all'indomani della presentazione dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus, e come anticipato dal leaker Digital Chat Station, dovrebbe proprio essere dotato dell'ultimo chipset di Qualcomm.

Quest'anno sembra essere Ultra mania. Dopo Samsung e Xiaomi, anche OnePlus potrebbe salire sul treno e presentare, forse a settembre un modello Ultra di OnePlus 10 Pro, con a bordo ovviamente il chip di cui stiamo parlando.

Infine Motorola, che sarebbe al lavoro su un telefono dal nome in codice Frontier, che doterebbe ovviamente del nuovo Snapdragon di punta, cosa che potrebbe anche fare Lenovo con un altro telefono dopo l'incredibile Legion Y90.