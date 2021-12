Spuntano le date di preordine e disponibilità per la serie Galaxy S22

Jon Prosser, leaker che spesso "ci ha visto giusto" riguardo gli smartphone Samsung, ha infatti dichiarato sul profilo Twitter che le date per la disponibilità di Galaxy S22 sono cambiate rispetto alla precedente tabella di marcia: si parla dunque del 9 febbraio per l'apertura dei preordini e del 25 febbraio per la spedizione e per la disponibilità nei negozi.

Il motivo del ritardo è presto detto ed è ovviamente legato alla crisi dei semiconduttori: in particolare, secondo Prosser e le sue fonti, c'è stato "un problema nella catena di fornitura piuttosto significativo".