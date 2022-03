Spuntano a Roma e Milano due Galaxy Pop Up Store per i Samsung S22

A Milano e a Roma i più curiosi fan del mondo della tecnologia che desiderano scoprire tutti i segreti della nuova serie Galaxy S22 (qui trovate la nostra recensione del Galaxy S22 Ultra) possono fino al 2 giugno visitare i Galaxy Pop Up Store nei centri commerciali "Il Centro" di Arese e "Porta di Roma".

Ad annunciarlo è Samsung Electronics Italia, aggiungendo che nel corso dei mesi sarà anche possibile prendere parte ad attività esclusive e coinvolgenti, come masterclass dedicate al video making, photo editing, vlogging, disegno ed altro ancora, studiate appositamente per stimolare la creatività e coinvolgere i consumatori in esperienze speciali.