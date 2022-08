Sony Xperia 5 IV è in arrivo: evento fissato al 1 settembre

Sony si conferma presente nel mercato smartphone, continuando sulla linea che ha iniziato a tracciare da qualche anno, per la quale presenta sul mercato soltanto un paio di soluzioni all'anno focalizzate sui top di gamma Android.

Dopo il lancio ufficiale del nuovo Sony Xperia 1 IV, avvenuto qualche mese fa, arrivato come il top di gamma assoluto dell'azienda, la casa nipponica si prepara a lanciare il nuovo Sony Xperia 5 IV.

Come anticipato dai rumor emersi nei primi mesi dell'anno, il nuovo Sony Xperia 5 IV avrà come focus principale l'aspetto della fotocamera. Come vedete dal tweet che trovate qui in basso, Sony ha fissato un nuovo evento ufficiale per il prossimo 1 settembre.