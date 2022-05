Sony Xperia 10 IV ufficiale: le solite chicche di Sony a un prezzo interessante

A fianco del top di gamma Sony Xperia IV c'è anche il medio gamma Sony Xperia 10 IV , un dispositivo che, sia per le sue caratteristiche tecniche che per il prezzo, potrebbe risultare particolarmente interessante. E tra i tanti che arrivano sul mercato, questo può anche essere definito compatto!

Sony lo annuncia come uno degli smartphone 5G più leggeri di sempre . Ad essere precisi, è uno dei più leggeri tra quelli con così tanta batteria: uno dei suoi punti di forza risiede infatti nei 5.000 mAh di batteria che nasconde sotto il cofano, il tutto senza sforare i 165 grammi.

Come da tradizione Sony poi, ritroviamo la certificazione IP65/68 che gli garantisce resistenza ad acqua e polvere, e un comparto fotografico che, almeno sulla carta, promette di soddisfare ben più di utente. Sul retro troviamo tre fotocamere con lenti rispettivamente da 16, 27 e 54 mm, con quella wide stabilizzata elettronicamente (OIS). C'è anche una particolare modalità automatica, definita Superior Auto, che decide in autonomia quale lente usare per ottenere lo scatto migliore a seconda della scena, della condizione di luce ed altri fattori. La stabilizzazione è affidata anche alla tecnologia Optical SteadyShot, che sfrutta una tipologia di stabilizzazione mista (digitale e fisica).