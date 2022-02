Sony programma il ritorno in Italia con i suoi smartphone da primavera

Vi ricorderete probabilmente del nostro articolo di qualche settimana fa relativo alla chiusura dell'eStore Sony italiano. Avevamo in tale occasione contattato la stessa Sony Italia, che ci aveva fatto sapere che l'azienda stava valutando come rendere nuovamente disponibili gli smartphone Xperia in Italia. Abbiamo oggi una nuova dichiarazione di Sony in tal senso, che fa ben sperare per chi in futuro volesse acquistare smartphone del noto marchio nipponico.

"Sony rimane impegnata nel business degli smartphone in Europa, con innovazioni tecnologiche all'avanguardia del settore nella sua ultima gamma di prodotti Xperia. I clienti in Italia dovrebbero poter a breve acquistare l'ultima gamma di smartphone di Sony, a partire dalla primavera del 2022": recita così la nuova dichiarazione rilasciata in queste ultime ore.