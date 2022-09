Sony non si arrende: in arrivo uno smartphone gaming Xperia

L'annuncio di Sony arriva su Twitter e un po' a sorpresa . Come vedete dal breve video teaser che trovate qui sotto, Sony è pronta a lanciare un nuovo smartphone gaming .

Sony si conferma presente nel mercato smartphone , continuando sulla linea che ha iniziato a tracciare da qualche anno, per la quale presenta sul mercato soltanto un paio di soluzioni all'anno focalizzate sui top di gamma Android .

Si tratterà di un dispositivo della serie Xperia, ormai dedicata esclusivamente agli smartphone Android della casa nipponica. Sony ci toglie ogni dubbio in merito alla natura del dispositivo quando esplicitamente dice che è fatto per "pro gamers and streamers".

Dal video riusciamo a intravedere, giusto per qualche frame, anche il profilo dello smartphone nella mani di un giocatore. Dall'impugnatura presumiamo che il dispositivo sarà dotato di trigger fisici. Rimane da capire se i pulsanti sono integrati sullo smartphone o se era accoppiato ad un accessorio di gioco.

È bene notare che l'annuncio di Sony potrebbe anche avere come protagonista unicamente un accessorio di gioco per smartphone Xperia. Di certo c'è che l'evento si terrà il prossimo 12 settembre, a partire dalle ore 6 del mattino in Italia.

Qui in basso trovate il player per seguirlo in diretta su YouTube.