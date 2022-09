Volete la Dynamic Island sui prossimi Realme?

I nuovi iPhone 14 hanno portato sicuramente una ventata di novità nel panorama smartphone, introducendo alcune interessanti novità anche a livello di design.

La più appariscente è sicuramente la Dynamic Island, l'isola che offre animazioni software sui nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Anche nel mondo Android c'è interesse nei confronti della Dynamic Island, al punto che sono emerse online le prime implementazioni.

Realme nelle ultime ore ha effettuato un ulteriore passo in avanti in questo senso. L'azienda cinese ha infatti lanciato una sorta di concorso sul suo forum ufficiale, per la divisione Global, con lo scopo di raccogliere suggerimenti dai suoi utenti in merito a come implementare la Dynamic Island sui suoi prossimi dispositivi.

Tale innovazione si chiamerà Realme Island e dovrebbe trasformare il foro per la fotocamera anteriore in uno spazio per ospitare informazioni su notifiche, avvisi e informazioni rapide.