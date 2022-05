Ecco gli smartphone usati dal numero 1 di Xiaomi

Nel panorama smartphone Xiaomi è un leader a livello mondiale, grazie ai suoi modelli che riescono a coprire tutte le fasce del mercato Android. Siamo quindi curiosi di sapere quali modelli di smartphone vengono usati dal numero 1 dell'azienda.

L'immagine che vedete nella galleria in basso raffigura tutti gli smartphone attualmente in uso da parte di Lei Jun, il CEO di Xiaomi. Si tratta di 4 modelli che Jun usa quotidianamente come dispositivi principali, probabilmente a rotazione. I modelli in questione sono Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro e Xiaomi Civi, un modello riservato ai mercati asiatici.

Insomma, non stupisce che ai vertici di Xiaomi si utilizzino i modelli più performanti che ha da offrire l'azienda sul mercato, sicuramente è significativo l'utilizzo di un modello Redmi, l'azienda associata a Xiaomi che contribuisce in larga parte al mercato dell'azienda soprattutto per i modelli di gamma media.

All'orizzonte ci sono interessanti novità per Xiaomi sul settore smartphone: l'azienda ha recentemente annunciato la partnership ufficiale con Leica, una mossa che farà sicuramente piacere a chi si aspetta miglioramenti sul fronte del comparto fotografico.