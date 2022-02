POCO M4 Pro ufficiale: AMOLED, 64 MP, G96 e 33W a meno di 200 euro

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,43'' AMOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 1.000 nit picco, DCI-P3, refresh di 90Hz, touch sampling rate 180Hz, Gorilla Glass 3

: 6,43'' AMOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 1.000 nit picco, DCI-P3, refresh di 90Hz, touch sampling rate 180Hz, Gorilla Glass 3 CPU : MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

: 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino ad 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, f/1.8, 1,4 µm (4-in-1) Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, f/2.4

: 16 megapixel, f/2.4 Connettività : dual SIM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, CPS, NFC, IR, jack audio

: dual SIM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, CPS, NFC, IR, jack audio Dimensioni : 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

: 159,87 x 73,87 x 8,09 mm Peso : 179,5 grammi

: 179,5 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt OS: Android con MIUI 13 for POCO

POCO M4 Pro punta sull'intrattenimento, offrendo, per la prima volta sulla serie M, uno schermo da 6,43 pollici AMOLED, che non avrà gli stessi valori di refresh del fratello maggiore, ma che in questa fascia non sfigurerà di certo, tanto più che raggiunge i 1.000 nit di luminosità massima ed è anch'esso certificato da SGS sia per "Eye Care Display" che per "Seamless Display" per lunghi utilizzi.

Tripla fotocamera anche per lui, con un sensore principale da 64MP ed un ampio grandangolo da 118°. Lato software segnaliamo le modalità slow motion, time-lapse e notturna.

POCO M4 Pro è inoltre il più leggero smartphone POCO fino ad oggi, ma è comunque dotato di una generosa batteria da 5.000 mAh, che si ricarica del tutto in appena un'ora.

Il processore è un MediaTek Helio G96, affiancato dal sistema di raffreddamento LiquidCool 1.0 Plus, per mantenere sempre le temperature moderate, anche con un utilizzo intenso.

Presente anche la Dynamic RAM Expansion Technology, che aggiunge fino a 3 GB di RAM "virtuali".

Non mancano poi doppi speaker, un buon feedback aptico e la nuovissima MIUI 13. Inoltre YouTube Premium verrà preinstallato anche su di lui, con 2 mesi di servizio gratis inlcusi.