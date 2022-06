Fino a quando sono sicuri gli smartphone Samsung?

Per quanto tempo uno smartphone Samsung, senza le patch di sicurezza aggiornate, è considerato sicuro? Per rispondere a questa domanda, lo staff di Galaxy Club ha preso come esempio il Samsung Galaxy S9, un dispositivo che, dopo le patch di sicurezza di marzo 2022, non riceverà più alcun aggiornamento.

Prima di provare a rispondere a questa domanda, occorre fare un passo indietro, cioè spiegare cosa significa un telefono "sicuro". Software complessi come Android o l'interfaccia One UI di Samsung sicuramente presentano dei punti deboli, i quali emergono anche dopo l'installazione di nuove funzionalità. Per superare questo tipo di vulnerabilità, sia i produttori che Google rilasciano le patch di sicurezza.

Nel caso specifico di Samsung, alcuni dispositivi di fascia media vengono aggiornati due volte all'anno, quindi si può dedurre che sia possibile utilizzare un telefono in "sicurezza" per almeno sei mesi. Tra l'altro, in modalità manuale, è possibile aggiornare sia le app di Google che quelle di Samsung. Dunque, anche senza patch di sicurezza aggiornate, l'utente non rimane in totale balia degli hacker. Inoltre, con un pizzico di buon senso – ad esempio evitare di aprire email di phishing – ci si può tenere alla distanza da eventuali attacchi informatici.