Il prossimo smartphone di Samsung avrà davvero la batteria removibile

Il mondo degli smartphone ha conosciuto un periodo in cui praticamente tutti i modelli possedevano delle peculiarità che oggi ci sembrerebbero molto strane. Tra queste troviamo il comparto batteria removibile.

Ci ricordiamo, magari anche con un pizzico di nostalgia, dei primi smartphone della serie Galaxy S, i quali sfoggiavano la loro batteria removibile. Sul mercato erano disponibili varie alternative, anche maggiorate rispetto a quella stock, e ufficialmente commercializzate da Samsung. Questo dava maggior libertà agli utenti.

Da un decennio ormai vediamo gli smartphone Android con batteria integrata, sostituibile soltanto tramite un intervento specifico e che spesso richiede un personale qualificato o esperto. Proprio Samsung però sarebbe pronta a tornare alle origini.

Il nuovo smartphone con batteria removibile di casa Samsung si chiamerà Galaxy Xcover 6 Pro, il quale rivestirà il ruolo di nuovo rugged phone della casa sudcoreana. Nelle ultime ore è trapelato online il manuale utente del dispositivo, identificato dal codice modello SM-G736B, nel quale troviamo chiari riferimenti a come gestire la batteria removibile.

Le immagini allegate al manuale utente, che trovate nella galleria a fine articolo, mostrano chiaramente come sarà possibile rimuovere e applicare la batteria al dispositivo in modo semplice. La procedura è praticamente analoga a quella che veniva richiesta anni fa per i primi Galaxy S di casa Samsung.

Stando a quanto trapelato recentemente online, il nuovo Galaxy Xcover 6 Pro dovrebbe avere un processore Snapdragon 778G, pulsanti fisici personalizzabili, jack per le cuffie, sensore d'impronte laterale supporto microSD e un sensore fotografico grandangolare che affiancherà il principale.

Questo specifiche dovrebbero renderlo il dispositivo con batteria removibile più potente sul mercato, sfidando apertamente il Fairphone 4 arrivato da poco. La presentazione di Galaxy Xcover 6 Pro è prevista per il prossimo 13 luglio, staremo a vedere se arriverà ufficialmente anche in Italia.