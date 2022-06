Lo smartphone di Qualcomm è aggiornato malissimo, a dispetto delle promesse iniziali

Nel panorama degli smartphone Android con il passare degli anni abbiamo visto tutti i produttori velocizzare le tempistiche di aggiornamenti software per i loro dispositivi, ma ancora oggi troviamo qualche eccezione spiacevole.

È questo il caso dello Smartphone for Snapdragon Insiders, lo smartphone lanciato qualche tempo fa dall'azienda specializzata nella produzione di processori, dal quale ci si aspettavano faville anche in termini di supporto software. Il dispositivo è attualmente il peggior esempio di supporto software ufficiale: nel 2022 ha ricevuto un solo aggiornamento di sicurezza, con le patch ferme a gennaio 2022, mentre il sistema non riceve un nuovo update da marzo 2022.

Eppure le cose sembravano andare come da programma fino alla fine dello scorso anno, quando il dispositivo ha ricevuto aggiornamenti di sicurezza e software almeno una volta al mese.

La promessa di Qualcomm al momento del lancio dello smartphone lasciava intendere tutt'altro, con l'azienda che ha promesso ben 4 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti. Il dispositivo è attualmente fermo ad Android 11. Staremo a vedere se le cose miglioreranno nella seconda parte dell'anno.