Lo smartphone anti-Google sta per essere presentato: in arrivo Murena One

I duelli analoghi a quello tra Davide e Golia hanno sempre affascinato il grande pubblico e anche nel settore degli smartphone non mancano. Da anni in questo mercato è in attività Murena, un'azienda che si occupa di sensibilizzare gli utenti in merito alla privacy, offrendo anche un sistema operativo ad hoc senza servizi Google chiamato /e/OS.

Ora Murena è pronta a fare un ulteriore step in avanti, consistente nel lancio del suo primo smartphone. Chiaramente si tratta di uno smartphone, Murena One, completamente libero dai servizi Google e allo stesso tempo basato su Android, ovvero sul suo codice AOSP. Andiamo a vedere le specifiche tecniche:

Display : LCD IPS da 6,53 pollici con risoluzione di 1.080 x 2.242 pixel

: LCD IPS da 6,53 pollici con risoluzione di 1.080 x 2.242 pixel Processore : Mediatek Helio P60

: Mediatek Helio P60 RAM : 4 GB

: 4 GB Storage interno : 128 GB, espandibile tramite microSD

: 128 GB, espandibile tramite microSD Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel Grandangolare : 8 megapixel Terzo : 5 megapixel

: Fotocamera anteriore : 25 megapixel

: 25 megapixel Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Sistema operativo: /e/OS

Il dispositivo chiaramente non offre il Play Store ma un app store sviluppato ad hoc, chiamato App Lounge, ed è compatibile con app store di terze parti.

Il dispositivo arriverà a breve sul mercato al prezzo di 349€, ci aspettiamo che sarà disponibile all'acquisto anche dall'Italia. Ancora non è stata indicata una data certa per la sua disponibilità.