I 10 smartphone Android più potenti ad agosto 2022 secondo AnTuTu

Come ogni mese, anche ad agosto AnTuTu ha stilato la classifica dei migliori smartphone Android, divisi per fascia di prezzo, basandosi ovviamente sui risultati totalizzati utilizzando l'omonimo benchmark. Le classifiche in questione sono create a partire dal valor medio del punteggio realizzato dalla miglior variante del dispositivo preso in esame (ad esempio, se è disponibile uno smartphone con 4 GB o 8 GB di RAM, sarà considerata solo la variante da 8 GB).

Com'era lecito aspettarsi, il podio di questa classifica è totalmente in mano a Qualcomm e al suo recentissimo Snapdragon 8+ Gen 1: il processore è noto per essere estremamente potente, e i risultati dei benchmark confermano il tutto. Al primo posto della classifica troviamo infatti ROG Phone 6, con un punteggio medio di 1.110.172 punti, seguito da iQOO 9T con i suoi 1.081.222 puntie da Red Magic 7 con 1.054.238 punti.

In realtà, Qualcomm si prende (quasi) tutta la classifica in questa fascia di prezzo: tolto Vivo X80 e il suo Dimensity 9000 di MediaTek, gli altri smartphone montano lo Snapdragon 8+ Gen 1 o il modello precedente, Snapdragon 8 Gen 1, che rimane ancora una valida scelta per gli utenti che cercano prestazioni elevate per i propri smartphone.