Le skin più belle di sempre per i Pixel 6 sono arrivate: quelle delle tartarughe ninja

Proprio nel gran giorno in cui Google ha lanciato sul mercato, compreso quello italiano, i suoi nuovi Pixel 6a, la nuova generazione di smartphone medio-gamma, dbrand ci delizia con un'interessante novità.

Per chi non la conoscesse, dbrand è l'azienda che tanti anni propone affidabili e personalizzabili skin per un gran numero di modelli di smartphone Android. Le skin dbrand, oltre che essere personalizzabili, si rivelano molto durevoli nel tempo. La novità riguarda delle nuove skin proprio per i nuovi Pixel 6a e per i Pixel 6 e 6 Pro di Google.

Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano le nuove skin dbrand per i dispositivi di Google: sì, avete capito bene, si tratta proprio delle skin che renderanno i Pixel di Google delle tartarughe Ninja.

Le immagini mostrano le skin che hanno un retro in verde opaco, simile alla finitura usata per le skin che fanno il verso al nuovo Nothing Phone (1), e la banda per la fotocamera colorata. Il look dei Pixel 6, 6a e 6 Pro fa il resto, rendendo molto realistico l'effetto tartaruga Ninja.

Le nuove skin dbrand sono già disponibili sul sito ufficiale dell'azienda. Per il set completo ci vogliono circa 25 dollari, e sarà possibile scegliere il colore della banda orizzontale.

Riguardo al lancio di Pixel 6a, vi ricordiamo che il dispositivo è disponibile da oggi 21 luglio al preordine nel mercato italiano. Lo trovate in offerta a 459€ in bundle con le Pixel Buds A, anche su Amazon Italia.