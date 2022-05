Simple Mobile Tools pronta a rilasciare uno smartphone open source

Redditor Tibbbi, sviluppatore di Simple Mobile Tools, ha annunciato che presto la società rilascerà un dispositivo incentrato sulla privacy. Altri dettagli non ne sono stati forniti, tuttavia si sa che il telefono avrà diverse app preinstallate e sarà il più possibile privo di bloatware (verranno aggiunte soltanto le app più richieste dagli utenti).

L'azienda Simple Mobile Tools , nota nella comunità Android per le sue applicazioni open source , sta lavorando al suo primo smartphone .

Una scelta coraggiosa, visto che entrare nel mercato degli smartphone non è mai facile. Tuttavia, Simple Mobile Tools ha un vantaggio, e cioè che si rivolge ad utenti che chiedono a gran voce dispositivi che eseguono software oppure app completamente open source. In tal senso, sarà interessante vedere come si comporterà rispetto ad aziende con offerte simili, tra cui Fairphone e Pine64.