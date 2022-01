Sikur One, il telefono che non si fida di nessuno

A distanza di diversi anni dal suo ultimo prodotto, Sikur, azienda di cellulari votata alla sicurezza, presenta la sua novità, il Sikur One. Il telefono è stato sviluppato in associazione con Multilaser, un'azienda brasiliana che applica il concetto della "fiducia zero" alla sicurezza. Fiducia zero (Zero Trust), come si può immmaginare, vuol dire che non ci si può fidare di nessuno, quindi se un'associazione ha un controllo su un sistema a fiducia zero, tutti i suoi utilizzatori devono essere autorizzati e autenticati continuamente per avere accesso a dati e applicazioni.

Il Sikur One utilizza un sistema proprietario di riconoscimento, il Sikur ID, che funziona da token e permette l'accesso senza utilizzare password, e in caso di perdita si può cancellarne la memoria da remoto. Sikur inoltre garantisce che il proprio dispositivo è in regola sia con gli standard di privacy del GDPR europeo che con quelli del LGPD brasiliano.