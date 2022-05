Sharp Aquos R7 verrà lanciato con un sensore fotografico da 1" e display AMOLED

Come già si potrebbe intuire, le attenzioni di Sharp si sono concentrare sul sensore fotografico da 1" (e con lunghezza focale equivalente a 19 mm), prodotto da Leica. Grazie alla presenza di un sensore così, Aquos può offrire uno zoom fino a 4x, oltre che scatti da 12 MP attraverso il pixel binning 4:1. Non manca, infine, la possibilità di registrare video 8K.

Per quanto riguarda la disponibilità, Aquos R7 debutterà in Giappone a fine luglio (sulla disponibilità globale nessuna conferma). Il prezzo, invece, ancora non è stato rivelato, mentre le colorazioni disponibili saranno nero ed argento.