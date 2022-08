Sfondi di Xiaomi Mix Fold 2 pronti al download: sono belli anche senza un pieghevole!

Nel settore smartphone non c'è stata solo fibrillazione per i nuovi pieghevoli di casa Samsung, ma anche per il nuovo flagship Xiaomi, il MIX Fold 2 appena presentato nel mercato cinese.

Mentre attendiamo di sapere se il nuovo pieghevole della casa cinese arriverà ufficialmente anche in Europa, sono trapelati online i suoi sfondi ufficiali.

Le immagini che trovate nella galleria qui sotto mostrano gli sfondi a risoluzione 2520 x 1080 pixel, dedicati al display esterno del pieghevole.