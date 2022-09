Volete nuovi sfondi? Ecco quelli ufficiali di Motorola Edge 30 Lite

Motorola si conferma presente nel settore di mercato degli smartphone, soprattutto per quanto riguarda i medio-gamma Android, anche se è al lavoro per lanciare i suoi nuovi top di gamma.

Canale Telegram Offerte

Nell'ultimo periodo abbiamo visto la casa alata lanciare diversi nuovi modelli Android di fascia alta, con la serie Edge 30 che ha visto arrivare nuovi membri dalla promettente scheda tecnica. Mentre prepara il lancio dei suoi top di gamma anche nel mercato europeo, come quello del primo smartphone con fotocamera da 200 megapixel, andiamo a scoprire qualcosa in più su un dispositivo che ancora non è arrivato.

Stiamo parlando di Motorola Edge 30 Lite, conosciuto in Asia anche come Motorola Edge 30 Neo. Questo dispositivo non è stato ancora annunciato ufficialmente dall'azienda, però ne conosciamo le sue presunte specifiche tecniche.

Oltre a queste, ora abbiamo modo di vedere e provare i suoi sfondi ufficiali. Le immagini che trovate nella galleria in basso vi forniranno un'anteprima degli sfondi del nuovo Motorola Edge 30 Lite. Si tratta di diverse immagini a risoluzione 1.080 x 1.200 pixel.

Sono presenti anche altri sfondi a risoluzione più alta (3.840 x 2.160 pixel). Qui sotto trovate il link diretto per il download degli sfondi a risoluzione originale.

Al momento non sappiamo quando e dove Motorola ha intenzione di lanciare questo nuovo dispositivo. Si tratterà di uno smartphone di gamma media, di seguito trovate la scheda tecnica strutturata in base ai recenti rumor emersi in rete sul suo conto: