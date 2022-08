Gli sfondi di Samsung Galaxy Z Flip 4 sono pronti al download

Dopo mesi di voci, leak e anticipazioni, ieri Samsung ha finalmente svelato al mondo i suoi nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 (oltre alle Galaxy Buds 2 Pro e ai Galaxy Watch 5).

Nonostante si tratti più di un'evoluzione che di una rivoluzione, molto probabilmente il pieghevole che raccoglierà più successo di mercato sarà Galaxy Z Flip 4, che ha ricevuto una cura "snellente" e una maggiore autonomia. Ora grazie a XDA Developers siamo riusciti a ottenere gli sfondi ufficiali, quindi non aspettiamo oltre e corriamo a vederli.

I nuovi sfondi fanno parte dell'ultima iterazione della One UI di Samsung, la versione 4.1.1 basata su Android 12, che porta anche molte altre funzionalità. Gli sfondi sono disponibili in otto versioni statiche e quattro dinamiche, sotto forma di file mp4, oltre a quattro sfondi per lo schermo esterno, ovviamente a risoluzione inferiore.