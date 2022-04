Home "trasparente"? Arrivano gli sfondi per Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra di iFixt

Fa sempre una certa impressione vedere i tecnici di iFixt al lavoro su costosi dispositivi, e l'ultimo video è stato addirittura doppio, con un teardown in parallelo del Samsung Galaxy S22 e del fratellone S22 Ultra.

Il video era stato particolarmente interessante, con il pezzo forte rappresentato dal modulo fotocamera e dalla lente periscopale, ma ovviamente iFixit come suo solito non si è fermata qui e ha anche preso foto ad alta risoluzione per poter impostarle come sfondi!