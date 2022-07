I vetrosi sfondi di Nothing Phone (1) sono pronti al download

Torniamo a parlare di Nothing Phone (1), lo smartphone dell'azienda di Carl Pei che ormai conosciamo quasi totalmente, grazie alle immagini e unboxing trapelati negli ultimissimi giorni. Il suo lancio ufficiale sul mercato è a poche ore.

Il lancio ufficiale di Nothing Phone (1) avverrà oggi 12 luglio, a partire dalle ore 17 in Italia. Si tratterà di un evento ufficiale in streaming, e pertanto potrete seguirlo anche voi in diretta. In basso trovate il player video per vederlo direttamente da qui.

Nel frattempo potete già averne un assaggio scaricando i suoi sfondi ufficiali. Questi sono trapelati dal firmware del dispositivo e sono stati condivisi online. Nella galleria in basso potete averne un'anteprima.

Si tratta di immagini coerenti con l'interfaccia utente che Nothing ha scelto per il suo primo smartphone, della quale abbiamo avuto un assaggio nell'unboxing di MKBHD e nel Nothing Launcher, già pubblicato sul Play Store e disponibile al download anche su altri modelli Android.

Vi ricordiamo che Nothing ha deciso di rendere disponibile il suo smartphone tramite un sistema di acquisto a inviti. Nell'attesa del lancio ufficiale, qui sotto trovate il link per scaricare gli sfondi ufficiali a piena risoluzione.

SFONDI UFFICIALI NOTHING PHONE (1)