Gli sfondi di Moto Razr 2022 sono pronti al download: come provarli

Le immagini che trovate nella galleria in basso vi forniscono un'anteprima degli sfondi ufficiali di Moto Razr 2022. Si tratta di ben 34 immagini a risoluzione 2.400 x 1.080 pixel , mentre altre 18 immagini sono disponibili a risoluzione 2.160 x 2.400 pixel .

Dopo aver visto la caratura di gamma alta del dispositivo, che lo rende uno dei sfidanti di Galaxy Z Fold 4 , andiamo a vedere come averne subito un assaggio scaricando gli sfondi ufficiali . Qui sotto trovate il link diretto .

Negli ultimi giorni abbiamo visto Motorola presentare il suo nuovo dispositivo pieghevole, il Moto Razr 2022 che avevamo già conosciuto ampiamente grazie ai rumor emersi in rete nei mesi scorsi.

Motorola si conferma presente nel settore di mercato degli smartphone , soprattutto per quanto riguarda i medio-gamma Android , anche se è al lavoro per lanciare i suoi nuovi top di gamma.

Vi ricordiamo che Moto Razr 2022 è stato lanciato esclusivamente per il mercato cinese al momento, non conosciamo la disponibilità e prezzo ufficiale del dispositivo per il mercato europeo. Qui sotto trovate la sua scheda tecnica completa: