Sfondi e live wallpaper dei prossimi OnePlus già pronti per essere scaricati

A fine mese OnePlus lancerà probabilmente due nuovi smartphone (OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite) e le nuove OnePlus Buds Nord, e nell'attesa di vederli nella loro reale forma, lo sviluppatore riconosciuto XDA mlgmxyysd è anche riuscito a mettere le mani sugli sfondi statici e animati del OnePlus 10R.

I wallpaper in questione sono disponibili sia in versione live che statica, e sono in tutto sei. Caratterizzati da un colore dominante - celeste, verde e blu - e da sfumature che a seconda dei casi variano dal rosa, dal giallo e dal magenta, questi riproduco quelle che possono sembrare le onde di un tessuto oppure dei mulinelli in acqua.